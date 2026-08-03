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SGL Carbon Aktie

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4,19 EUR +0,13 EUR +3,21 %
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Marktkap. 490,92 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol SGLFF

Jefferies & Company Inc.

SGL Carbon SE Hold

10:31 Uhr
SGL Carbon SE Hold
Aktie in diesem Artikel
SGL Carbon SE
4,19 EUR 0,13 EUR 3,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon auf "Hold" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Graphit- und Karbonspezialist habe von Kompensationszahlungen von Halbleiterherstellern profitiert. Operativ betrachtet, liege der Umsatz um 15 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:13 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:13 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 2010 © SGL Group

Zusammenfassung: SGL Carbon Hold

Unternehmen:
SGL Carbon SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,98 €		 Abst. Kursziel*:
25,63%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,47%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:31 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
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