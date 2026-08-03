SGL Carbon Aktie
Marktkap. 490,92 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 723530
ISIN DE0007235301
Symbol SGLFF
SGL Carbon SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon auf "Hold" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Graphit- und Karbonspezialist habe von Kompensationszahlungen von Halbleiterherstellern profitiert. Operativ betrachtet, liege der Umsatz um 15 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:13 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:13 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 2010 © SGL Group
Zusammenfassung: SGL Carbon Hold
|Unternehmen:
SGL Carbon SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3,98 €
|Abst. Kursziel*:
25,63%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
4,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,47%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|27.08.24
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|Deutsche Bank AG
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|SGL Carbon Sell
|Baader Bank
|12.11.21
|SGL Carbon Reduce
|Kepler Cheuvreux
|11.11.21
|SGL Carbon Reduce
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