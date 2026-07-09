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SMA Solar Aktie

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SMA Solar Aktien-Sparplan
54,25 EUR -1,10 EUR -1,99 %
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SMA Solar jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,87 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol SMTGF

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Buy

08:41 Uhr
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
54,25 EUR -1,10 EUR -1,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der Hersteller von Solar-Wechselrichtern. Die Experten setzen dabei vor allem auf strukturelle Vorteile der neuen Herangehensweise im Geschäft mit Photovoltaik- und Speicherlösungen für private Einfamilienhäuser und kleine bis mittlere Gewerbebetriebe (HBS)./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,65 €		 Abst. Kursziel*:
35,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,41%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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