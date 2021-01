ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 31,50 auf 35,00 Euro angehoben. Zum jetzigen Zeitpunkt befinde er sich bei dem Halbleiterkonzern in einer Art Dilemma, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn die Gewinndynamik schätze er weiterhin positiv ein, während die zuletzt starke Kursentwicklung das Chance/Risiko-Verhältnis verschlechtert und das weitere Aufwärtspotenzial der Aktie begrenzt habe./edh/ag