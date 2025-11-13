Swiss Re Aktie
Marktkap. 45,39 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Der Nettogewinn habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Philip Kett am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Hold
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
130,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
147,15 CHF
|Abst. Kursziel*:
-11,65%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
147,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,92%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,80 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|12:01
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|10:01
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|09:21
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:01
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|10:01
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|09:21
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:01
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13.10.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10:01
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.