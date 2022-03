MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe 2021 die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des aktuell unsicheren Umfeldes in Osteuropa erwartet der Experte für die anstehende Telefonkonferenz Managementäußerungen zu den Aktivitäten des Konzerns in Polen./mis/eas