Talanx Aktie
Marktkap. 29,72 Mrd. EURKGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
Talanx Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Talanx mit "Buy" und einem Kursziel von 137 Euro in die Bewertung aufgenommen. In einem sich abschwächenden Markt zählten die Aktien des deutschen Versicherers zu seinen bevorzugten Branchenwerten, schrieb Andrew Baker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Talanx biete eine weltweit diversifizierte Ertragsstruktur, und die Papiere seien recht anspruchslos bewertet./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Buy
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
137,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
115,90 €
|Abst. Kursziel*:
18,21%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
115,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,51%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Talanx AG
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