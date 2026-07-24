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Goldman Sachs Group Inc.

Talanx Buy

09:51 Uhr
Talanx Buy
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Talanx mit "Buy" und einem Kursziel von 137 Euro in die Bewertung aufgenommen. In einem sich abschwächenden Markt zählten die Aktien des deutschen Versicherers zu seinen bevorzugten Branchenwerten, schrieb Andrew Baker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Talanx biete eine weltweit diversifizierte Ertragsstruktur, und die Papiere seien recht anspruchslos bewertet./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Buy

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
115,90 €		 Abst. Kursziel*:
18,21%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
115,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,51%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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18.05.26 Talanx Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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