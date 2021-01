ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Total SA nach ersten Zahlen für das vierte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Raffineriegeschäft des Ölkonzerns befinde sich unverändert in Schwierigkeiten, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei allerdings keine Überraschung. Mit Blick auf das Segment Flüssiggas scheine das dritte Quartal die Talsohle gewesen zu sein./bek/ag