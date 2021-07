Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 37,64 EUR

2,51% Charts

News

Analysen

TotalEnergies 37,64 EUR 2,51% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Konzern sich weiterhin zu Aktienrückkäufen bekannt./ajx/jha/