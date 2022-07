Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 47,58 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach dem Zwischenbericht des Ölkonzerns zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen vor dem noch ausstehenden Quartalsbericht minimal angepasst, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal rechne er mit einem Überschuss von 10,1 Milliarden US-Dollar, womit er damit deutlich über der Konsensschätzung von 8,7 Milliarden Dollar liege./ck/tih