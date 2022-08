Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 54,07 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies vor dem am 28. September anstehenden Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Erwartet würden vom Ölkonzern aktualisierte mittelfristige Pläne, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei frage er sich, ob TotalEnergies seine Ausgaben ausweiten könnte, um die strategischen Ziele zu unterstützen./ck/edh