Aktie in diesem Artikel UBS 13,41 EUR

-0,30% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen UBS 13,41 EUR -0,30% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die UBS-Aktie nach Medienberichten zum Vermögensverwalter NN Investment Partners (IP) auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Franken belassen. Angeblich befinde sich die Bank auf einer Liste mit den vier endgültigen Bietern für NN IP, schrieb Analyst Nicolas Payen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Übernahmepreis solle bei 1,9 Milliarden US-Dollar liegen und die Niederländer Vermögen in Höhe von 360 Milliarden Dollar verwalten. Er hat daher Berechnungen angestellt und kommt zu dem Ergebnis, dass ein solcher Deal akzeptabel wäre./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.