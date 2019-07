ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie der UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Franken belassen. Eine Studie der EU-Bankenaufsicht EBA zu den Mindestkapitalanforderungen an Europas Banken zeige zwar eine höhere Deckungslücke als frühere Untersuchungen, schrieb Analyst Jan Wolter in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie sollte aber auch nicht überbewertet werden, da die Politik die damit verbundenen Empfehlungen nicht umsetzen dürfte. Zu Wolters bevorzugten Banken mit einer guten Kapitalausstattung zählt die UBS./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 03:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





