ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für UBS mit Blick auf einen Steuerbetrugsprozess in Frankreich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Franken belassen. Die sogenannten Parteikosten könnten sich für die schweizerische Großbank auf zwei Milliarden US-Dollar belaufen, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings könnten beiden Parteien eine gerichtliche Entscheidung anfechten./bek/la