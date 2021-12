Aktie in diesem Artikel UBS 15,91 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach einem Urteil in einem Berufungsprozess um Steuerbetrug in Frankreich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 Franken belassen. Die Schweizer Bank könne in dem Fall zwar noch vor das höchste französische Gericht ziehen, doch bereits jetzt herrsche wohl mehr Klarheit bezüglich künftiger Kapitalrückzahlungen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte die Neubewertung der Aktien weiter vorantreiben./la/men