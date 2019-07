NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Aktie der UBS auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Angesichts schwieriger operativer Bedingungen und unsicherer Aussichten überdächten einige europäische Banken ihre Investmentbanking-Strategien, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Sie bevorzuge weiterhin die Credit Suisse vor Barclays und der UBS./gl/bek



