NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Der Bericht zum ersten Quartal habe nur wenig Neues gebracht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entscheidend für die Anlagestory sei eine bessere Berechenbarkeit des neuen Konzerns. In den kommenden Monaten dürfte sich diese schrittweise ergeben, so die Expertin./ag/bek

