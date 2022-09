FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,90 Euro belassen. Die italienische Großbank profitiere von mehreren Faktoren wie etwa steigenden Zinsen stärker als von Anlegern angenommen, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In ihrer niedrigen Bewertung schlummere deshalb Aufwärtspotenzial. Seine Gewinnprognose für die kommenden Jahre schraubte der Experte nach oben./jcf/tav