UBS AG

UniCredit Buy

16:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Unicredit nach mehreren Vereinbarungen mit der griechischen Alpha Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 38,70 Euro belassen. Anleger der italienischen Bank dürften unterschiedlich auf diese schauen, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. So könnten die Italiener durch die Fusion ihrer Rumänien-Sparte mit derjenigen der Alpha Bank ihre Position in einem profitablen Markt erheblich stärken. Demgegenüber dürften sich die Investoren fragen, welche Logik hinter der angebotenen Beteiligung an der Alpha Bank stehe. Schließlich sei Unicredit bislang noch nicht in Griechenland präsent./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / 08:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 08:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com