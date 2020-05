FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 140 auf 151 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier begründete das neue Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit höheren Gewinnprognosen für 2020. Der Experte geht weiterhin davon aus, dass Geschäftsentwicklung beim Autobauer in der zweiten Jahreshälfte deutlich besser werden sollte als in der ersten. Zudem seien die Auswirkungen des jüngsten Diesel-Gerichtsurteils verkraftbar und der Konzern finanziell überdurchschnittlich gut aufgestellt./tav/edh



