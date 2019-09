NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Dass die klassische Autoindustrie bislang noch keinen Durchbruch beim Verkauf ihrer Elektrofahrzeuge erzielt habe, liege nicht nur an den weiterhin recht hohen Kaufpreisen, mangelnden staatlichen Förderungen in manchen Ländern, der langen Ladedauer der Batterien und der noch geringen Zahl öffentlicher Ladestationen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Vielmehr habe es die Branche noch nicht geschafft, das E-Auto zu emotionalisieren und als Statussymbol zu verkaufen, wie es bei den schweren SUV gelungen sei./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



