NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Underperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Arndt Ellinghorst bestätigte seine optimistische Einschätzung des Automobilsektors. Zudem habe er seine ohnehin bereits über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen für die Premiumhersteller nochmals erhöht, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei Volkswagen lobte er das starke Engagement im Bereich Elektromobilität./edh/ag