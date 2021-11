Aktie in diesem Artikel Zalando 76,16 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 127 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Volker Bosse kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnschätzungen. Er verwies dazu auf steigende Energiepreise und höheren Kosten aufgrund der aktuellen Lieferkettenproblematik. Auch die Branchenbewertung für E-Commerce-Firmen sei gesunken. Hinter seiner beibehaltenen Kaufempfehlung stehen Gründe wie das im Vergleich zum Markt überdurchschnittliche Wachstum und die anhaltende Expansion des Online-Modehändlers in neue Märkte./tav/stk