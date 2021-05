Aktie in diesem Artikel Zalando 86,46 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Die Resultate seien "in line" ausgefallen, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ausblick des Online-Modehändlers auf das Gesamtjahr 2021 sei aber stärker als erwartet angehoben worden./edh/ag