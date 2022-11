Aktie in diesem Artikel Zalando 24,78 EUR

1,14% Charts

News

Analysen

Zalando 24,78 EUR 1,14% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Ergebnisse des 3. Quartals zeigten eine gewisse Verbesserung in der operativen Umsetzung mit einer leichten Überschreitung der Ergebniserwartung, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/stk