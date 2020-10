Aktie in diesem Artikel Zalando 86,24 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Online-Modehändler sei auf gutem Weg, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies stärke seine Zuversicht in die Marktführerschaft des Unternehmens./edh/ag