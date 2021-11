Aktie in diesem Artikel Zalando 80,14 EUR

2,01% Charts

News

Analysen

Zalando 80,14 EUR 2,01% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Das dritte Quartal des Online-Modehändlers sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Wachstum habe sich zum Ende des Quartals wieder beschleunigt./mf