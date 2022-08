Aktie in diesem Artikel Zalando 30,10 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das zweite Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Sherri Malek am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht des Onlinehändlers. Der bestätigte Ausblick sei beruhigend./ag/edh