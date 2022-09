Aktie in diesem Artikel Zalando 19,52 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Jetzt wo die Auswirkungen der Corona-Krise nachlassen, finde im europäischen Online-Handel ein Wettkampf statt um die günstigsten und schnellsten Lieferlösungen, schrieben Wassachon Udomsilpa und andere Branchenanalysten in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Dies gelte vor allem für Unternehmen, die mehrere Kanäle bedienen. Für lediglich Online-fokussierte sei das Umfeld schwieriger geworden. Zalando habe seinen Wettbewerbsvorteil mit Dienstleistungen aber gewahrt, was ermutigend sei./tih/zb