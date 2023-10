1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 15,96 EUR.

Die 1&1-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 15,96 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 15,94 EUR. Bei 16,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 25.470 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2023 markierte das Papier bei 16,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 69,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 19,02 EUR.

1&1 veröffentlichte am 30.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 976,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

