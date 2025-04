1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 15,18 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 15,18 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 15,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.395 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 17,94 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,18 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 36,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,058 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,79 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 27.03.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als 1&1 mit 0,35 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte 1&1 am 12.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,30 EUR je Aktie.

