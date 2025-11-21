1&1 Aktie News: 1&1 verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 21,10 EUR.

Die 1&1-Aktie wies um 09:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 21,10 EUR abwärts.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 22,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 47,39 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 11.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 0,842 EUR je Aktie aus.

