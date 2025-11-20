1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag gesucht

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die 1&1-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 21,50 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 22,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 4,65 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 93,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 11.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1,01 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 1,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2025 0,842 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

