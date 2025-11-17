1&1 Aktie News: 1&1 am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 21,85 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:39 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 21,85 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 21,95 EUR. Bei 21,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 2.302 Aktien.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 2,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 96,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,19 EUR aus.

Am 11.11.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,85 Prozent auf 1,01 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.03.2026 erwartet.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,845 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

