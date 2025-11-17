DAX23.730 -0,6%Est505.650 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1602 -0,2%Öl64,34 +0,1%Gold4.081 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Black Weeks bei eToro: Starte jetzt durch & sichere dir Assets im Wert von bis zu 500 $. Es gelten die AGB. Geldanlagen bergen Risiken. Black Weeks bei eToro: Starte jetzt durch & sichere dir Assets im Wert von bis zu 500 $. Es gelten die AGB. Geldanlagen bergen Risiken.
Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 % Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
1&1 im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

17.11.25 12:04 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 21,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
21,45 EUR -0,25 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:39 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 21,85 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 21,95 EUR. Bei 21,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 2.302 Aktien.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 2,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 96,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,19 EUR aus.

Am 11.11.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,85 Prozent auf 1,01 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.03.2026 erwartet.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,845 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1&1-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1&1 von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
12.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen