1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 21,85 EUR.

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:38 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 21,85 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,90 EUR. Bei 21,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 609 1&1-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 22,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 2,97 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 49,20 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 11.11.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,21 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,85 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte 1&1 am 26.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte 1&1 die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,839 EUR je Aktie.

