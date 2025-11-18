1&1 Aktie News: 1&1 verbilligt sich am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 21,50 EUR.

Das Papier von 1&1 befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 21,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 21,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.334 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 22,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 4,65 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 93,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,19 EUR an.

Am 11.11.2025 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,01 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,845 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Vodafone-Aktie leichter: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1&1-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen