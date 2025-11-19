1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 21,25 EUR.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 21,25 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 20,95 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 556 1&1-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 5,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Mit einem Kursverlust von 47,76 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 EUR an.

Am 11.11.2025 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 26.03.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2025 0,845 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

