DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Vormittag auf rotes Terrain

18.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 21,65 EUR.

1&1 AG
21,55 EUR 0,10 EUR 0,47%
Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 21,65 EUR abwärts. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 21,65 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 21,65 EUR. Bisher wurden heute 436 1&1-Aktien gehandelt.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,93 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,73 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,01 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,845 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1&1 AG

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
12.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research

