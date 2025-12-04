DAX23.860 +0,7%Est505.714 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,58 +1,8%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.996 -0,3%Euro1,1670 ±-0,0%Öl62,84 +0,1%Gold4.199 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Siemens Energy im Fokus
Top News
Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Abstufung

Siemens Healthineers-Aktie in Rot: Deutsche Bank Research senkt Kursziel

04.12.25 11:00 Uhr
Siemens Healthineers-Aktie gibt nach: Kurszielsenkung durch Deutsche Bank Research | finanzen.net

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
41,98 EUR -0,41 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 57 auf 46 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Strategie des Mutterkonzerns Siemens, den Anteil am Medizintechnikkonzern abzubauen, dürfte zunächst einmal eine Outperformance verhindern, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Die Umsetzung werde auch einige Zeit dauern.

Wer­bung

Die Siemens Healthineers-Aktie verliert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 1,28 Prozent auf 41,79 Euro.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET

-----------------------

Wer­bung

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
09:21Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
03.12.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
18.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
18.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
18.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:21Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
18.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen