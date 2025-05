adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Dienstagmittag vor

Blick auf adidas-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 219,40 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 219,40 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 219,50 EUR. Bei 217,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.085 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 20,24 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 20,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,04 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 29.04.2025. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6,15 Mrd. EUR gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die adidas-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,63 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

