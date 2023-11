adidas Aktie News: adidas zieht am Mittwochnachmittag an

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 192,42 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 192,42 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 193,10 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 187,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 415.755 adidas-Aktien.

Am 29.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 193,10 EUR an. 0,35 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 180,83 EUR je adidas-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,38 Prozent auf 5.999,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 6.408,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 06.03.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

