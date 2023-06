Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) legt am Donnerstagvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Airbus 124,56 EUR

0,96% Charts

News

Analysen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 124,72 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 124,72 EUR. Bei 124,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.898 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,24 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,23 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Abschläge von 30,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 139,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 03.05.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.763,00 EUR – eine Minderung von 1,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.000,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Mai 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie angepasst

Deutsch-französischer Batteriezellen-Hersteller ACC eröffnet neues Werk in Frankreich

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus