Airbus SE im Blick

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagmittag nahezu unverändert

05.09.25 12:06 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagmittag nahezu unverändert

Die Aktie von Airbus SE zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 186,86 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
186,84 EUR 0,46 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die Airbus SE-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 186,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE-Aktie bei 187,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 185,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 187,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.512 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 187,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,77 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.07.2025. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,47 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
11:06Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
