Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verzeichnet am Vormittag Verluste

So entwickelt sich Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 193,34 EUR.

Die Airbus SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 193,34 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 192,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 193,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.121 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 195,26 EUR. Gewinne von 0,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,77 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,56 EUR an.

Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

