Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE reagiert am Mittwochmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 182,28 EUR.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 182,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bei 182,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 181,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.287 Airbus SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 186,94 EUR. 2,56 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 197,56 EUR an.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

