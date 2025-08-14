DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,66 -0,8%Dow45.043 +0,3%Nas21.636 -0,4%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1711 +0,5%Öl66,44 -0,7%Gold3.342 +0,2%
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagnachmittag gesucht

15.08.25 16:13 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagnachmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 184,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
186,08 EUR 2,82 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 184,90 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 185,18 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 184,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 147.562 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,77 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,56 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Am 30.07.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 16,07 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
