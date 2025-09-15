Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Vormittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbus SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 196,12 EUR.

Die Airbus SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 196,12 EUR an der Tafel. Der Kurs der Airbus SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 196,80 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 195,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 196,30 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.046 Stück gehandelt.

Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,78 EUR aus.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 29.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

