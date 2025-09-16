Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 193,52 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 193,52 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 193,68 EUR. Bei 193,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 102.249 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,34 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,49 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 35,54 Prozent sinken.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,79 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,78 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Am 29.10.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

