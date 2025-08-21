Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagnachmittag stabil

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbus SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 181,20 EUR.

Bei der Airbus SE-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 181,20 EUR. Die Airbus SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 181,32 EUR an. Bei 179,90 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 180,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 66.082 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 31,16 Prozent sinken.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,77 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 197,56 EUR.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 29.10.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Airbus SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

