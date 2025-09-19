Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Airbus SE im Fokus

Die Aktie von Airbus SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 194,02 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Airbus SE-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 194,02 EUR. Die Airbus SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 194,08 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 193,50 EUR. Bei 193,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.426 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 198,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,23 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 35,71 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 210,44 EUR.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

