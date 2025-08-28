Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Zuletzt ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 179,24 EUR.

Um 11:40 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 179,24 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 179,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 177,84 EUR. Zuletzt wechselten 41.465 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 markierte das Papier bei 186,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 4,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 30,41 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 197,56 EUR aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,46 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

